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В Челябинской области загорелась автозаправка
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РИА Новости

В Челябинской области загорелась автозаправка

21:29 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 дек – РИА Новости. Возгорание произошло в понедельник на автозаправке в городе Сатка Челябинской области, огонь перекинулся на соседнее здание, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Сатке, местные жители выкладывают видео полыхающей автозаправки.
"В Сатке 30 декабря в 20.20 (18.20 мск) произошло возгорание газовоздушной смеси при заправке газового баллона на автозаправочной станции. До прибытия пожарных огонь перекинулся на соседнее здание. Есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что оперативно прибывшими пожарными подразделениями огонь был ликвидирован.
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ГУ МЧС по Челябинской областиЧелябинскСаткаЧелябинская областьПроисшествия
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