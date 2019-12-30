В Челябинской области загорелась автозаправка

"В Сатке 30 декабря в 20.20 (18.20 мск) произошло возгорание газовоздушной смеси при заправке газового баллона на автозаправочной станции. До прибытия пожарных огонь перекинулся на соседнее здание. Есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.