Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T21:35+0300
https://ria.ru/20191230/1563033889.html
Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме

21:20 30.12.2019 (обновлено: 21:35 30.12.2019)
453
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в США посетили находящегося в тюрьме россиянина Константина Ярошенко, говорится в сообщении дипмиссии в понедельник.
"Сотрудники посольства посетили К.В. Ярошенко, находящегося в тюрьме шт. Коннектикут. Несмотря на обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи и всю несправедливость, с которой пришлось столкнуться здесь росгражданину, он старается держаться стойко", - сказано в сообщении в Facebook.
Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от соотечественников и заверили, что будут и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на Родину.
"По-прежнему ожидаем реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России А.И. Антонова", - говорится в сообщении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
Акция в защиту Константина Ярошенко
29 октября, 01:21
Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
1511101
Обсудить 0
Константин ЯрошенкоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Автомобили скорой помощи
"Мосгортранс" назвал виновника ДТП с трамваем в Москве
Сеул, Южная Корея
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну "адом"
Джорджетт Мосбахер
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич осудил слова американского посла о Второй мировой войне
Росгвардия
Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии могут засекретить
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации
Самолет Ту-160
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На севере Москвы шесть человек пострадали в ДТП с трамваем
Мадрид
Испания объявила персонами нон грата трех боливийских дипломатов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске неизвестный напал на полицейских в подъезде дома
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
В Венесуэлу прибыл груз из России с вакциной против гриппа
Участник акции протеста жёлтых жилетов в Париже
В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния