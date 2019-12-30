Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в США посетили находящегося в тюрьме россиянина Константина Ярошенко, говорится в сообщении дипмиссии в понедельник.
"Сотрудники посольства посетили К.В. Ярошенко, находящегося в тюрьме шт. Коннектикут. Несмотря на обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи и всю несправедливость, с которой пришлось столкнуться здесь росгражданину, он старается держаться стойко", - сказано в сообщении в Facebook.
Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от соотечественников и заверили, что будут и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на Родину.
"По-прежнему ожидаем реакции правозащитных структур на открытое письмо посла России А.И. Антонова", - говорится в сообщении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.