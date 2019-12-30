Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме

Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от соотечественников и заверили, что будут и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на Родину.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.