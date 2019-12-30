Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

ВАРШАВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Польше усомнилось в знании истории послом США Джорджеттой Мосбахер, которая отреагировала на слова Владимира Путина об обстоятельствах, предшествовавших началу Второй мировой войны.
Ранее российский лидер заявил, что Польша была в сговоре с фашистской Германией. По его словам, у Москвы есть документы, как они вели переговоры Мосбахер в ответ опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.
До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой. На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства.