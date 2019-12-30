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2019-12-30T21:28+0300
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Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
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РИА Новости

Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

21:15 30.12.2019 (обновлено: 21:28 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Польше усомнилось в знании истории послом США Джорджеттой Мосбахер, которая отреагировала на слова Владимира Путина об обстоятельствах, предшествовавших началу Второй мировой войны.
Ранее российский лидер заявил, что Польша была в сговоре с фашистской Германией. По его словам, у Москвы есть документы, как они вели переговоры Мосбахер в ответ опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.
До назначения послом в Польшу Мосбахер владела косметической фирмой. На текущей должности она отметилась недипломатичным стилем лоббирования интересов американских фирм в Польше, а в официальных письмах неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен премьер-министра и других членов польского правительства.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич
Вчера, 12:33
В Польше обвинили Путина в попытке разрушить союз страны с Америкой
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Обсудить 49
Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Владимир ПутинПольшаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая она "уважаемая госпожа"? Про таких нужно как про игил писать - фамилия (оболгавшая Россию). Пожизненное клеймо.
30 декабря, 21:47
МСМаксим Солдусов
9200001
Так никто и не спорит, что Польша стала жертвой. Вопрос в другом: Польша в конце 30-х была этаким хищным окунем в пруду европейских стратн. Плотву - жрала, и не давилась, Чехословакия тому пример. Но против двух здоровенных щук действительно шансов не имела. Это первое. И второе: кто и когда назначил 1 сентября 1939-го датой начала второй мировой? В те времена люди судили проще: начался действительно вооруженный, действительно конфликт между Германией и Польшей. Вот это - факт. А до этого была аннексия Чехословакии, и Австрии - тоже факт. И это началом второй мировой никто не считает. Почему-то только нападение на Польшу. Но и после - было. Война СССР с Финляндией, которую вообще говоря спровоцировал СССР - почему не начало второй мировой? СССР хотел отодвинуть границу от Ленинграда, ибо дальнобойная артерия финнов иго доставала? Так себе аргумент: дружи с финами против той же Германии - и никаких проблем для города Ленина. Прибалтика - там тоже не очень все гладко. Молдавия там же...
30 декабря, 21:47
Marat Kanzha
27020154
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