Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

Ранее российский лидер заявил, что Польша была в сговоре с фашистской Германией. По его словам, у Москвы есть документы, как они вели переговоры Мосбахер в ответ опубликовала в Twitter комментарий, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".