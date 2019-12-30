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Испания объявила персонами нон грата трех боливийских дипломатов
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РИА Новости

Испания объявила персонами нон грата трех боливийских дипломатов

20:48 30.12.2019 (обновлено: 21:32 30.12.2019)
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© Fotolia / Ingo BartussekМадрид
Мадрид
© Fotolia / Ingo Bartussek
Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 30 дек - РИА Новости. Испания объявила персонами нон грата трех боливийских дипломатов в ответ на заявление о выдворении из Ла-Паса ряда сотрудников испанского дипломатического представительства, говорится в сообщении правительства Испании.
Ранее Боливия объявила персонами нон грата посла Мексики в Боливии Марию Тересу Меркадо, временного поверенного Испании в Боливии Кристину Боррегеро, консула Испании в Боливии Альваро Фернандеса, кроме того, будут выдворены несколько испанских полицейских.
Столица Боливии Ла-Пас
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Испания в ответ приняла решение объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства и консульства Боливии, говорится в сообщении правительства.
"В ответ на недружественный жест временного правительства Боливии объявить персонами нон грата двух испанских дипломатов, Испания приняла решение, в свою очередь, объявить персонами нон грата трех членов дипломатического и консульского персонала, аккредитованных в нашей стране, и дать им 72 часа, чтобы покинуть Испанию", - заявили в Мадриде.
Покинуть страну должны временный поверенный Луис Киспе Кондори, военный атташе Марсело Варгас Барраль, полицейский атташе Орсо Фернандо Облитас Силес.
Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства бывшего президента Боливии Эво Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.
Полиция Боливии 27 декабря не пустили в резиденцию посла Мексики полицейских, сопровождавших испанских дипломатов. По заявлению боливийских властей, сопровождавшие скрывали свои лица и пытались "тайным путем проникнуть в посольство". МИД Боливии выразил правительству Испании протест.
Испания категорически опровергла любые обвинения в попытках вмешаться во внутренние дела Боливии.
"Для Испании любые утверждения подобного рода представляет собой клевету, направленную на подрыв наших двусторонних отношений ложными теориями заговора", - говорится в заявлении правительства.
Испанское правительство также потребовало от боливийских властей смягчить тон высказываний и восстановить "чувство доверия и сотрудничества между странами".
Правительство Испании также заявило, что заинтересовано "в сохранении тесных дружественных связей с Боливией", а также напомнило, что в стране живут около 200 тысяч боливийцев.
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
24 декабря, 03:48
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
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