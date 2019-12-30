В Курганской области один человек погиб в ДТП с автобусом

По данным пресс-службы, вечером в понедельник на 142 километре автодороги Екатеринбург-Курган водитель Hyundai Sonata выехал на "встречку" и врезался в автобус Hyundai, который следовал по маршруту Шадринск-Екатеринбург и перевозил 11 пассажиров.