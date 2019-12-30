В Курганской области один человек погиб в ДТП с автобусом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Легковая машина выехала на полосу встречного движения на трассе в Курганской области и врезалась в автобус, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД России.
По данным пресс-службы, вечером в понедельник на 142 километре автодороги Екатеринбург-Курган водитель Hyundai Sonata выехал на "встречку" и врезался в автобус Hyundai, который следовал по маршруту Шадринск-Екатеринбург и перевозил 11 пассажиров.
"В результате ДТП водитель Hyundai Sonata погиб, ещё три пассажира вышеуказанного транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.