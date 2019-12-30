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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
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РИА Новости

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

18:35 30.12.2019 (обновлено: 20:00 30.12.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Морские подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали малайзийский танкер возле острова Абу-Муса в Ормузском проливе, сообщило агентство IRNA.
Судно подозревают в незаконной перевозке топлива.
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В КСИР заявили, что задержали 16 моряков, находившихся на борту, и конфисковали более 1,312 миллиона литров топлива.
Как отметил генерал Али Озмаи, командующий пятью округами ВМС КСИР, это судно стало шестым по счету танкером, задержанным Ираном.
В июле этого года ВМС КСИР задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Это произошло после того, как иранское нефтеносное судно задержали власти британского Гибралтара.
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Великобритания снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе
После инцидентов в проливе США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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