Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Судно подозревают в незаконной перевозке топлива.

В КСИР заявили, что задержали 16 моряков, находившихся на борту, и конфисковали более 1,312 миллиона литров топлива.

Как отметил генерал Али Озмаи, командующий пятью округами ВМС КСИР, это судно стало шестым по счету танкером, задержанным Ираном

В июле этого года ВМС КСИР задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Это произошло после того, как иранское нефтеносное судно задержали власти британского Гибралтара.