Экс-глава предприятия в Пензе получил срок за ущерб "Роскосмосу"

Ранее СК РФ сообщил, что в 2017 году и.о. гендиректора НИИФИ при проведении конкурса на заключение госконтракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. Следователи установили, что в июне 2017 года НИИФИ одержал победу в конкурсе, и в результате злоупотребления гендиректором своими полномочиями предприятие необоснованно освоило более 26 миллионов рублей, причинив ущерба госкорпорации "Роскосмос".