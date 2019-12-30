Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T19:47+0300
https://ria.ru/20191230/1563031845.html
Экс-глава предприятия в Пензе получил срок за ущерб "Роскосмосу"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

Экс-глава предприятия в Пензе получил срок за ущерб "Роскосмосу"

19:47 30.12.2019
912
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего гендиректора пензенского АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (НИИФИ) по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесшем ущерб "Роскосмосу" в 26 миллионов рублей, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
Ранее СК РФ сообщил, что в 2017 году и.о. гендиректора НИИФИ при проведении конкурса на заключение госконтракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. Следователи установили, что в июне 2017 года НИИФИ одержал победу в конкурсе, и в результате злоупотребления гендиректором своими полномочиями предприятие необоснованно освоило более 26 миллионов рублей, причинив ущерба госкорпорации "Роскосмос".
"Приговором суда бывшему руководителю НИИФИ назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Суд признал бывшего топ-менеджера предприятия виновным по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
15 мая, 15:57
Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в "Роскосмосе"
1622230
Обсудить 3
Следственный комитет РФРоскосмосПензаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала ЕС дать оценку эстонским властям в деле со Sputnik
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин и Трамп обсудили шаги по поддержанию контроля над вооружениями
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
Российский летчик Константин Ярошенко
Сотрудники российского посольства в США посетили Ярошенко в тюрьме
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Джорджетт Мосбахер
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
Росгвардия
Способы защиты полиграфической продукции Росгвардии могут засекретить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния