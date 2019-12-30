Экс-глава предприятия в Пензе получил срок за ущерб "Роскосмосу"

САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего гендиректора пензенского АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (НИИФИ) по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесшем ущерб "Роскосмосу" в 26 миллионов рублей, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
Ранее СК РФ сообщил, что в 2017 году и.о. гендиректора НИИФИ при проведении конкурса на заключение госконтракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. Следователи установили, что в июне 2017 года НИИФИ одержал победу в конкурсе, и в результате злоупотребления гендиректором своими полномочиями предприятие необоснованно освоило более 26 миллионов рублей, причинив ущерба госкорпорации "Роскосмос".
"Приговором суда бывшему руководителю НИИФИ назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Суд признал бывшего топ-менеджера предприятия виновным по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.