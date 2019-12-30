В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник на трассе в Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД

Сообщение о ДТП на автодороге Саратов - Вольск в Саратовском районе Саратовской области у поворота на село Боковка поступило в ведомство около 17.30 (16.30 мск).

"По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Man и легкового автомобиля Opel, в результате ДТП двое человек из легковой машины погибли", - сказала представитель ведомства, уточнив, что Opel от столкновения с грузовиком разорвало пополам.

На фотографиях, предоставленных пресс-службой УГИБДД по области, запечатлен разорванный на две части кузов легкового автомобиля, у одной из частей остались только передние колеса, а у другой - только задние.