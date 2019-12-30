Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T19:56+0300
https://ria.ru/20191230/1563031543.html
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП

19:37 30.12.2019 (обновлено: 19:56 30.12.2019)
10783
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Сообщение о ДТП на автодороге Саратов - Вольск в Саратовском районе Саратовской области у поворота на село Боковка поступило в ведомство около 17.30 (16.30 мск).
"По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Man и легкового автомобиля Opel, в результате ДТП двое человек из легковой машины погибли", - сказала представитель ведомства, уточнив, что Opel от столкновения с грузовиком разорвало пополам.
На фотографиях, предоставленных пресс-службой УГИБДД по области, запечатлен разорванный на две части кузов легкового автомобиля, у одной из частей остались только передние колеса, а у другой - только задние.
В пресс-службе ведомства отметили, что по предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в грузовик, в результате 58-летний отец с 25-летним сыном погибли, а водитель машины Man не пострадал.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 18:52
В Югре увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком
20148816
Обсудить 1
ГИБДД МВД РФСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на сообщения о проведении "вечеринки в стиле Гэтсби"
Владимир Путин плавает с дельфинами. Архивные кадры. 2000 год
Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Улица в немецком Райт-им-Винкле
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Граница с Украиной в Крыму
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Автомобили скорой помощи
"Мосгортранс" назвал виновника ДТП с трамваем в Москве
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния