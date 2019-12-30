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Союзное государство
2019-12-30T19:39+0300
https://ria.ru/20191230/1563031186.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

19:33 30.12.2019 (обновлено: 19:39 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону договорились, что переговоры по нефти и газу продолжатся по линии компаний, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Отмечается, что лидеры обсудили некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.
"Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран", - говорится в сообщении.
Также стороны договорились о дальнейших контактах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря, 16:55
Лукашенко хотел бы встретиться с Путиным "за рюмкой водки"
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияЭкономика
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