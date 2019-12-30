Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На сайте На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.

В общий доступ выложили 600 фото и 100 видео.

"В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть уже наверняка забылась, а некоторые публикуются впервые", — сообщается на сайте.

Как отмечается, просмотр всех материалов подряд займет около 2,5 часов.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что альбом включает избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная с 31 декабря 1999 года.

Пока доступны материалы по 2004 год включительно, в течение нескольких недель добавят недостающие данные.

На первых архивных фотографиях и видеороликах запечатлено назначение Путина исполняющим обязанности президента.

Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России", — говорится в подписи к видео, где Ельцин слагает с себя полномочия.

В этом же блоке архивных документов есть и фотография, где Ельцин передает Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II указ о сложении своих полномочий. Там также можно увидеть уникальные кадры о передаче ядерного чемоданчика, экземпляр Конституции.

"Новый статус Владимира Путина внес определенные коррективы в его график", — отмечается в подписи к фотографии, где Путин и Ельцин покидают вместе Кремль после объявления об отставке первого президента России.

В этот же день Путин вылетел в Гудермес в качестве и.о. президента, "чтобы вручить награды военнослужащим объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе".

На сайте также представлена фотография Путина с его первым удостоверением в качестве кандидата на должность президента России.

Уже в феврале на встрече с генсеком НАТО была достигнута договоренность о возобновлении контактов по линии Россия-НАТО.

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"Первым шагом в этом направлении должно стать сопоставление военных доктрин и стратегических концепций", — говорится в подписи к фотографии встречи.

Отмечается, что одним из главных испытаний для Путина первых лет руководства стала ситуация на Северном Кавказе.

"Террористические атаки и гибель подлодки "Курск" и другие беды отпечатались черными датами в истории 2000. Но все проблемы надо внимательно разбирать и решать, стараться сделать так, чтобы трагедии не повторялись", — сообщается на сайте.

В архивах есть фотографии с любимицей Путина собакой Кони, которую ему подарил Сергей Шойгу. Впоследствии она нередко заглядывала на деловые встречи, в том числе с иностранными делегациями.

На сайте представлены также фотографии Путина с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, президентом Украины Леонидом Кучмой, президентом США Биллом Клинтоном, папой Римским, писателем Александром Солженицыным, балериной Майей Плисецкой, президентом США Джорджем Бушем-младшим.