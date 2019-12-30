Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.
В общий доступ выложили 600 фото и 100 видео.
"В альбоме собраны наиболее яркие и интересные фотографии и записи прошлых лет. Часть из них хорошо известна, часть уже наверняка забылась, а некоторые публикуются впервые", — сообщается на сайте.
Как отмечается, просмотр всех материалов подряд займет около 2,5 часов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что альбом включает избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная с 31 декабря 1999 года.
Пока доступны материалы по 2004 год включительно, в течение нескольких недель добавят недостающие данные.
На первых архивных фотографиях и видеороликах запечатлено назначение Путина исполняющим обязанности президента.
"Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России", — говорится в подписи к видео, где Ельцин слагает с себя полномочия.
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Фотография Владимира Путина и Жака Ширака, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина на торжествах по случаю национального праздника Сабантуй в Татарстане, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина на торжествах по случаю национального праздника Сабантуй в Татарстане, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина в универсаме "Елочка" в Томске, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина в универсаме "Елочка" в Томске, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина на боевом истребителе Су-27, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина на боевом истребителе Су-27, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина с режиссером Андреем Звягинцевым, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина с режиссером Андреем Звягинцевым, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина со школьной учительницей Верой Гуревич, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина со школьной учительницей Верой Гуревич, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина с Эдуардом Шеварднадзе, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
9 из 11
Фотография Владимира Путина с Эдуардом Шеварднадзе, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина и премьер-министром Великобритании Энтони Блэром с супругами, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
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Фотография Владимира Путина и премьер-министром Великобритании Энтони Блэром с супругами, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
© 20.kremlin.ruФотография Владимира Путина в районе учений Северного флота, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
11 из 11
Фотография Владимира Путина в районе учений Северного флота, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
1 из 11
Фотография Владимира Путина и Жака Ширака, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
2 из 11
Фотография Владимира Путина на торжествах по случаю национального праздника Сабантуй в Татарстане, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
3 из 11
Фотография Владимира Путина в универсаме "Елочка" в Томске, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
5 из 11
Фотография Владимира Путина в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
6 из 11
Фотография Владимира Путина на боевом истребителе Су-27, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
7 из 11
Фотография Владимира Путина с режиссером Андреем Звягинцевым, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
8 из 11
Фотография Владимира Путина со школьной учительницей Верой Гуревич, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
9 из 11
Фотография Владимира Путина с Эдуардом Шеварднадзе, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
10 из 11
Фотография Владимира Путина и премьер-министром Великобритании Энтони Блэром с супругами, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
11 из 11
Фотография Владимира Путина в районе учений Северного флота, опубликованная на сайте 20.kremlin.ru
В этом же блоке архивных документов есть и фотография, где Ельцин передает Путину в присутствии патриарха Московского и всея Руси Алексия II указ о сложении своих полномочий. Там также можно увидеть уникальные кадры о передаче ядерного чемоданчика, экземпляр Конституции.
"Новый статус Владимира Путина внес определенные коррективы в его график", — отмечается в подписи к фотографии, где Путин и Ельцин покидают вместе Кремль после объявления об отставке первого президента России.
В этот же день Путин вылетел в Гудермес в качестве и.о. президента, "чтобы вручить награды военнослужащим объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе".
На сайте также представлена фотография Путина с его первым удостоверением в качестве кандидата на должность президента России.
Уже в феврале на встрече с генсеком НАТО была достигнута договоренность о возобновлении контактов по линии Россия-НАТО.
"Первым шагом в этом направлении должно стать сопоставление военных доктрин и стратегических концепций", — говорится в подписи к фотографии встречи.
Отмечается, что одним из главных испытаний для Путина первых лет руководства стала ситуация на Северном Кавказе.
"Террористические атаки и гибель подлодки "Курск" и другие беды отпечатались черными датами в истории 2000. Но все проблемы надо внимательно разбирать и решать, стараться сделать так, чтобы трагедии не повторялись", — сообщается на сайте.
В архивах есть фотографии с любимицей Путина собакой Кони, которую ему подарил Сергей Шойгу. Впоследствии она нередко заглядывала на деловые встречи, в том числе с иностранными делегациями.
На сайте представлены также фотографии Путина с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, президентом Украины Леонидом Кучмой, президентом США Биллом Клинтоном, папой Римским, писателем Александром Солженицыным, балериной Майей Плисецкой, президентом США Джорджем Бушем-младшим.
На сайте также можно посмотреть и фотографии с Путиным в неформальной обстановке: на рыбалке, во время плавания с дельфинами, на занятиях спортом.
29 декабря, 20:20Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти