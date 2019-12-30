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Губернатор Петербурга исполнил три мечты детей с "Елки желаний"
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РИА Новости

Губернатор Петербурга исполнил три мечты детей с "Елки желаний"

19:10 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил новогодние желания трех юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешаны на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве. Беглов снял с елки три шара с новогодними мечтами детей из Петербурга.
"Я, конечно, не Дед Мороз. Но мне захотелось помочь осуществить эти мечты. Я выбрал три записки. Они оказались вашими!", - сказал Беглов на встрече с юными петербуржцами, которых в понедельник пригласили в Смольный.
Артем Торопов получил от губернатора Петербурга набор для творчества, Михаил Дияшин - персональный компьютер, а Ярослав Перминов - сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем, а также гоночный автомобиль в миниатюре. Младшая сестра Ярослава Арина, которая пришла поддержать брата, тоже получила в подарок куклу.
Губернатор также отметил, что подобная акция с исполнением желаний прошла на Манежной площади в центре Петербурга во время открытия Рождественской ярмарки. По его словам, все эти желания уже исполнены.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
27 декабря, 02:05Новый год—2020
Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
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Елка желанийАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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