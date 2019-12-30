МИД обеспокоен принятием в Черногории закона о вероисповедании

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. МИД РФ выразил серьезную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин".
"Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин". Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного "Демократического фронта" были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Новый законодательный акт, в частности, предоставляет черногорским властям возможность изъятия у Сербской православной церкви (СПЦ) находящихся на территории страны свыше 650 религиозных объектов с перспективой их передачи в ведение раскольнической непризнанной "черногорской православной церкви".
"Речь идет об усилении административного нажима на СПЦ с целью ее полного выдавливания из Черногории", - считают в МИДе.
В министерстве также выразили уверенность "в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей".
"Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами... Единство и сплоченность православного мира, сохранение его вековых устоев являются залогом обеспечения нормального развития общества", - отметили в министерстве.