МИД обеспокоен принятием в Черногории закона о вероисповедании

"Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин". Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного "Демократического фронта" были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.