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Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
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РИА Новости

Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос

18:58 30.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
На вопрос "Если говорить в целом, чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне или нет?" 51% респондентов ответил, что так или иначе у них есть чувство уверенности в своем будущем, из них 19% твердо уверены в завтрашнем дне, 32% - скорее уверены. Кроме того, 22% респондентов ответили "скорее нет", 25% - "нет", 2% затруднились дать ответ. Самую высокую долю уверенных в будущем ВЦИОМ зафиксировал среди молодых людей в возрасте 18-24 лет (71%).
Согласно данным опроса, более половины респондентов (57%) заявили, что могут ясно представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, при этом каждый десятый (11%) - более чем на 10 лет. Часть россиян также представляют будущее не более чем на один день (9%), на ближайшие недели (9%) и на ближайшие месяцы (17%).
Основными жизненными целями россиян являются желание жить на уровне своего окружения (41%), жить лучше, чем их окружение (23%). По данным опроса, 12% ставят целью выживание, 11% хотят жить, как среднестатистическая американская семья, а 6% - жить лучше, чем они.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Прохожие на Никольской улице в Москве.
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