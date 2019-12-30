Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

На вопрос "Если говорить в целом, чувствуете ли вы уверенность в завтрашнем дне или нет?" 51% респондентов ответил, что так или иначе у них есть чувство уверенности в своем будущем, из них 19% твердо уверены в завтрашнем дне, 32% - скорее уверены. Кроме того, 22% респондентов ответили "скорее нет", 25% - "нет", 2% затруднились дать ответ. Самую высокую долю уверенных в будущем ВЦИОМ зафиксировал среди молодых людей в возрасте 18-24 лет (71%).

Согласно данным опроса, более половины респондентов (57%) заявили, что могут ясно представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, при этом каждый десятый (11%) - более чем на 10 лет. Часть россиян также представляют будущее не более чем на один день (9%), на ближайшие недели (9%) и на ближайшие месяцы (17%).

Основными жизненными целями россиян являются желание жить на уровне своего окружения (41%), жить лучше, чем их окружение (23%). По данным опроса, 12% ставят целью выживание, 11% хотят жить, как среднестатистическая американская семья, а 6% - жить лучше, чем они.