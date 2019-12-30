Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T18:52+0300
https://ria.ru/20191230/1563030202.html
В Югре увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком
https://cdn21.img.ria.ru/images/156022/62/1560226280_0:0:3127:1758_1036x0_80_0_0_d99d2e6ca6ae929cb56b0f73e9618917.jpg
РИА Новости

В Югре увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

18:52 30.12.2019
934
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовой автомашиной в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и случилось ДТП.
"По последней информации, пострадали 13 человек, двое из них тяжелые", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Остальные с травмами средней и легкой степени тяжести находятся в Лянторской городской больнице.
Прокуратура
Вчера, 17:53
В Югре начали проверку после столкновения автобуса и грузовика
000301
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округМЧС РФРоссияСургутский районПроисшествия
Рекомендуем
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Автомобиль скорой помощи
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Прокуратура
В Югре начали проверку после столкновения автобуса и грузовика
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Автомобиль скорой медицинской помощи
Девять пострадавших в ДТП в Югре находятся в больнице
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
"Опоздали на год": Forbes оценил санкции против "Северного потока – 2"
Прохожие на Красной площади в Москве
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Автомобили скорой помощи
В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик
Солдаты-срочники
Во вторник завершается осенний призыв в армию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния