В Югре увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовой автомашиной в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и случилось ДТП.
"По последней информации, пострадали 13 человек, двое из них тяжелые", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Остальные с травмами средней и легкой степени тяжести находятся в Лянторской городской больнице.