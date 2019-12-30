Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Одному из организаторов убийства словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты Золтану Андруско, который играл роль посредника между заказчиками и исполнителем убийства, специализированный суд в городе Пезинок, вблизи Братиславы, вынес в понедельник приговор в виде 15 лет тюремного заключения, сообщила журналистам председатель сената суда Памела Залеска.
Занимавшийся расследованиями о сотрудничестве высокопоставленных политиков и теневых бизнесменов Ян Куциак и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 21 февраля 2018 года в доме в селе Велка Мача на западе республики. Их застрелили из пистолета.
После этого события, ставшего резонансным для всей Словакии, в республике разразился политический кризис. По стране прошли массовые митинги с призывами найти причастных к убийству, а также отстранить от власти политиков, виновных в слабой работе правоохранительных органов. После критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции, а также депутатов Европарламента свои посты покинули влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД, минкультуры и полиции, а также премьер Роберт Фицо.
Полиция после долгого расследования арестовала пятерых человек, которые позднее были обвинены в организации убийства Куциака. В их число входят заказчик преступления, его исполнитель, женщина, получившая заказ на убийство, водитель, который привез убийцу к дому журналиста, и посредник – осужденный в понедельник первым из всех арестованных Золтан Андруско.
Роль Андруско при организации убийства журналиста заключалась в передаче фотографий Куциака и его домашнего адреса исполнителю убийства – бывшему военнослужащему Мирославу Марчеку. За это Андруско получил 50 тысяч евро, ему также были прощены долги в размере 20 тысяч евро.
"Обвиняемый продал человеческие жизни. Он продал ценности, на страже которых стоит государство, стоит судебная власть. Суд вынес ему приговор – 15 лет тюремного заключения", - сказала Залеска.
"На мой взгляд, Андруско заслуживает пожизненного заключения, он никогда не будет прощен родственниками убитых", - заявила после суда журналистам мать невесты Куциака, Златица Кушнирова. Выступления Залеской и Кушнировой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
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