Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T18:45+0300
https://ria.ru/20191230/1563029936.html
Мексика отзывает посла в Боливии после дипломатического скандала
https://cdn22.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:25:2500:1431_1036x0_80_0_0_0bb5bd9f7597d66698b29d3e2fc21f2c.jpg
РИА Новости

Мексика отзывает посла в Боливии после дипломатического скандала

18:45 30.12.2019
463
© Fotolia / dan talsonМехико
Мехико
© Fotolia / dan talson
Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 30 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что приняло к сведению заявления властей Боливии об объявлении персоной нон-грата посла Марии Тересы Меркадо и поручило ей вернуться в Мексику из соображений безопасности.
"Министерство иностранных дел поручило послу Меркадо вернуться в Мексику, чтобы защитить ее безопасность и неприкосновенность. Посольство Мексики в Боливии возглавит Ана Луиса Вальехо, действующая глава канцелярии миссии", - говорится в официальном коммюнике на сайте МИД.
Правительство Мексики отметило в сообщении заслуги и безупречную службу дипломата и указало, что считает решение о высылке посла политически мотивированным.
"Действия нашего посла, который поступил на дипломатическую службу Мексики в 1982 году и получил награды от таких стран, как Дания и Нидерланды, всегда соответствовали принципам внешней политики, закрепленным в политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов и в международном праве, поэтому мы считаем это решение политическим по своему характеру", - говорится в документе.
Жанин Аньес
Вчера, 18:09
Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики
Ранее президент Боливии сообщила, что в течение 72 часов страну должны покинуть посол Мексики, поверенная в делах и консул Испании.
МИД Боливии 29 декабря в официальной ноте правительству Испании после инцидента с ее временными поверенными у посольства Мексики выразил протест, призывая прекратить нарушение международных норм.
Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард
26 декабря, 19:06
Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии
МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости и отверг намерения вывезти кого-либо из резиденции посла. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в особой оперативной группе Национальной полиции.
Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.
По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
24 декабря, 03:48
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
411121
Обсудить 0
Жанин АньесМИД МексикиМИД БоливииЭво МоралесМИД Испании‎БоливияМексикаИспанияВ мире
Рекомендуем
Жанин Аньес
Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики
Мадрид
Испания объявила персонами нон грата трех боливийских дипломатов
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Самые ожидаемые события 2020 года: от выборов в США до суда по MH17
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
Солдаты Корпуса стражи исламской революции
КСИР заявил о праве ополченцев в Ираке на "возмездие" после ударов США
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Мехико
Мексиканские власти не намерены разрывать дипотношения с Боливией
Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" надеется на скорое заключение соглашения с "Газпромом"
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
Джорджетт Мосбахер
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
Сеул, Южная Корея
Опрос: большинство южнокорейцев считают свою страну "адом"
Пресс-центр Sputnik Эстония
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
03:36Эксперт настаивает на перепроверке авторства работ Франсиско Гойи
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
Лента новостейМолния