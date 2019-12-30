Мексика отзывает посла в Боливии после дипломатического скандала

МЕХИКО, 30 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что приняло к сведению заявления властей Боливии об объявлении персоной нон-грата посла Марии Тересы Меркадо и поручило ей вернуться в Мексику из соображений безопасности.

"Министерство иностранных дел поручило послу Меркадо вернуться в Мексику , чтобы защитить ее безопасность и неприкосновенность. Посольство Мексики в Боливии возглавит Ана Луиса Вальехо, действующая глава канцелярии миссии", - говорится в официальном коммюнике на сайте МИД.

Правительство Мексики отметило в сообщении заслуги и безупречную службу дипломата и указало, что считает решение о высылке посла политически мотивированным.

"Действия нашего посла, который поступил на дипломатическую службу Мексики в 1982 году и получил награды от таких стран, как Дания и Нидерланды, всегда соответствовали принципам внешней политики, закрепленным в политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов и в международном праве, поэтому мы считаем это решение политическим по своему характеру", - говорится в документе.

Ранее президент Боливии сообщила, что в течение 72 часов страну должны покинуть посол Мексики, поверенная в делах и консул Испании.

МИД Боливии 29 декабря в официальной ноте правительству Испании после инцидента с ее временными поверенными у посольства Мексики выразил протест, призывая прекратить нарушение международных норм.

Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что испанские дипломаты, которые участвовали в попытке тайного проникновения на территорию резиденции посла Мексики, оскорбили Боливию и должны покинуть страну. Он также обвинил дипломатов Испании в намерении вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров правительства экс-президента Эво Моралеса, запросивших политическое убежище и временно размещенных в резиденции посла.

МИД Испании объяснил присутствие дипломатов в посольстве Мексики визитом вежливости и отверг намерения вывезти кого-либо из резиденции посла. По информации испанских СМИ, под масками прятали лица телохранители посольства, состоящие в особой оперативной группе Национальной полиции.

Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.

По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.

МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.