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"Нафтогаз" надеется на скорое заключение соглашения с "Газпромом"
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РИА Новости

"Нафтогаз" надеется на скорое заключение соглашения с "Газпромом"

18:39 30.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк"Нафтогаз Украины" в Киеве
Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" надеется, что соглашения с "Газпромом" для транзита газа скоро будут заключены, сообщает украинская компания в Twitter в понедельник.
"Соглашение еще не заключено. Мы еще в процессе заключения. Надеемся, что эта сделка скоро будет финализирована", - говорится в сообщении компании.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины - мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
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