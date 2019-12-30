"Нафтогаз" надеется на скорое заключение соглашения с "Газпромом"

"Соглашение еще не заключено. Мы еще в процессе заключения. Надеемся, что эта сделка скоро будет финализирована", - говорится в сообщении компании.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.