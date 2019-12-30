Нетаньяху поблагодарил США за "важное действие" против Ирана в регионе

"Глава правительства Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с Госсекретарем США Майком Помпео и приветствовал важное действие США против Ирана и его представителей в регионе", - говорится в заявлении канцелярии.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.