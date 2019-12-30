Нетаньяху поблагодарил США за "важное действие" против Ирана в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с госсекретарем США Майком Помпео и поблагодарил за "важное действие" Вашингтона против Тегерана и его сателлитов в регионе, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Глава правительства Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с Госсекретарем США Майком Помпео и приветствовал важное действие США против Ирана и его представителей в регионе", - говорится в заявлении канцелярии.
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Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.
В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах". Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в свою очередь заявил, что Иран не стоит за нападениями на американские силы в Ираке.
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