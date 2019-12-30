Силовики более тысячи раз нарушали перемирие за год, заявили в ЛНР

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР за год более 17 тысяч боеприпасов, из них 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин.

Филипоненко также сообщил, что более 40 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВС Украины в 2019 году. "В течение года в результате агрессии украинских силовиков в общей сложности было разрушено и повреждено сорок четыре домостроения и объекта инфраструктуры республики", - заявил он. По его словам, в 2019 году было зафиксировано целенаправленное ведение огня со стороны ВС Украины по школам, больницам и другим важным социальным объектам.