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Силовики более тысячи раз нарушали перемирие за год, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики более тысячи раз нарушали перемирие за год, заявили в ЛНР

18:33 30.12.2019 (обновлено: 18:57 30.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики более тысячи раз нарушали перемирие в Донбассе в 2019 году, заявил в понедельник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"За 2019 год были зафиксированы 1,1 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР за год более 17 тысяч боеприпасов, из них 655 артиллерийских снарядов и 5366 мин.
Филипоненко также сообщил, что более 40 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВС Украины в 2019 году. "В течение года в результате агрессии украинских силовиков в общей сложности было разрушено и повреждено сорок четыре домостроения и объекта инфраструктуры республики", - заявил он. По его словам, в 2019 году было зафиксировано целенаправленное ведение огня со стороны ВС Украины по школам, больницам и другим важным социальным объектам.
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