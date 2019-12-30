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Религия и мировоззрение
2019-12-30T19:39+0300
https://ria.ru/20191230/1563029569.html
Патриарх Кирилл рассказал о "борьбе с Россией" в Черногории
https://cdn25.img.ria.ru/images/155021/65/1550216566_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_2578ba7053b6e15c345b9358ae00c430.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал о "борьбе с Россией" в Черногории

18:33 30.12.2019 (обновлено: 19:39 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал "борьбу с Россией" одной из политических целей принятия в Черногории так называемого "антицерковного" закона, сообщает в понедельник сайт Русской православной церкви.
"Мы должны быть солидарны с владыкой Амфилохием (митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, Сербская православная церковь - ред.)… осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви. А ведь это происходит в сердце Европы — той самой Европы, которая декларировала, как и Соединенные Штаты, принцип отделения Церкви от государства! Стало быть, принцип светского государства легко попирается ради определенных политических целей, в числе которых, несомненно, борьба с Россией", - сказал патриарх в субботу на братской трапезе после литургии в Сретенском монастыре.
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория
Вчера, 17:39
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Предстоятель Русской церкви напомнил, что в Черногории, "где всегда сохранялось особое отношение к России", недавно был принят закон, согласно которому "церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской православной церкви к раскольникам".
Скупщина (парламент) Черногории 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Черногории. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.
В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Более шести тысяч участников молитвенного сбора в городе Никшич 21 декабря потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Священный Синод Русской православной церкви призвал все поместные Церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
24 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
3541103
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияСербская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЧерногорияЕвропаРоссияВ мире
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