Патриарх Кирилл рассказал о "борьбе с Россией" в Черногории

"Мы должны быть солидарны с владыкой Амфилохием (митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, Сербская православная церковь - ред.)… осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви. А ведь это происходит в сердце Европы — той самой Европы, которая декларировала, как и Соединенные Штаты, принцип отделения Церкви от государства! Стало быть, принцип светского государства легко попирается ради определенных политических целей, в числе которых, несомненно, борьба с Россией", - сказал патриарх в субботу на братской трапезе после литургии в Сретенском монастыре.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что в Черногории, "где всегда сохранялось особое отношение к России", недавно был принят закон, согласно которому "церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской православной церкви к раскольникам".

Скупщина (парламент) Черногории 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Черногории. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.

Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Более шести тысяч участников молитвенного сбора в городе Никшич 21 декабря потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.