Кировского депутата заподозрили в убийстве охотничьих собак

"В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, проводится проверка. В последующем материалы будут направлены в следственный комитет для принятия решения. Правонарушитель является депутатом, поэтому решение по нему могут принимать только следственные органы", - рассказали агентству в МВД по Кировской области.