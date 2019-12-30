Кировского депутата заподозрили в убийстве охотничьих собак

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента, в ходе которого были убиты две охотничьи собаки, при этом виновником трагедии хозяин собак называет депутата законодательного собрания Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Видео с трупами застреленных собак было размещено в социальных сетях хозяином животных. При этом автор видео назвал имя предполагаемого виновника гибели животных - депутата регионального парламента.
"В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, проводится проверка. В последующем материалы будут направлены в следственный комитет для принятия решения. Правонарушитель является депутатом, поэтому решение по нему могут принимать только следственные органы", - рассказали агентству в МВД по Кировской области.
На сайте регионального парламента размещено сообщение "по поводу инцидента с депутатом ОЗС Вячеславом Ягдаровым".
"Законодательное собрание Кировской области, безусловно, осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося", - говорится в сообщении.
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