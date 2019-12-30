КСИР заявил о праве ополченцев в Ираке на "возмездие" после ударов США

"КСИР в своем заявлении решительно осудил террористическую агрессию США, осуществивших нападение на базы "Хашд аш-Шааби" в Ираке, и считает, что народ и силы обороны (Ирака) имеют право на возмездие и ответ на это преступление", - говорится в сообщении IRIB.