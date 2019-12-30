КСИР заявил о праве ополченцев в Ираке на "возмездие" после ударов США

"КСИР в своем заявлении решительно осудил террористическую агрессию США, осуществивших нападение на базы "Хашд аш-Шааби" в Ираке, и считает, что народ и силы обороны (Ирака) имеют право на возмездие и ответ на это преступление", - говорится в сообщении IRIB.
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам". В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлы".
По информации командования "Аль-Хашд аш-Шааби", десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.
По данным иракских СМИ, глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в связи с ударами США по базам шиитского ополчения призвал провести экстренную встречу Совета безопасности страны.