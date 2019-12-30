Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
Ранее глава украинского дипломатического ведомства Вадим Пристайко заявил об "энергетической зависимости" Германии от России. По его словам, Берлин надеется построить газопровод, "чтобы сделать подачу газа, проходящего через Украину, более независимой". Дипломат напомнил, что Россия остается источником газа, и если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".
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Пушков заявил, что Киев предостерегает Берлин от "газовой зависимости", однако Украина в это же время пытается заключить контракт о транзите сроком на десять лет.
"Нафтогаз бьется за десятилетний контракт с "Газпромом" вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и от зависимости. Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа. Дунешь, и рассыплется", — написал сенатор в Twitter.