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2019-12-30T18:42+0300
https://ria.ru/20191230/1563029233.html
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
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РИА Новости

Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"

18:20 30.12.2019 (обновлено: 18:42 30.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
Ранее глава украинского дипломатического ведомства Вадим Пристайко заявил об "энергетической зависимости" Германии от России. По его словам, Берлин надеется построить газопровод, "чтобы сделать подачу газа, проходящего через Украину, более независимой". Дипломат напомнил, что Россия остается источником газа, и если Москва "не захочет больше поставлять, то трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".
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Пушков заявил, что Киев предостерегает Берлин от "газовой зависимости", однако Украина в это же время пытается заключить контракт о транзите сроком на десять лет.
"Нафтогаз бьется за десятилетний контракт с "Газпромом" вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и от зависимости. Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа. Дунешь, и рассыплется", — написал сенатор в Twitter.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоНафтогаз УкраиныГазпромМИД УкраиныАлексей ПушковГерманияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
все соревнуются в остроумии. посмотрим, когда окончательно все эти потоки загнутся, что будут говорить и оправдывать наших умнейших руководителей. года 3-4 назад тоже пищали с каждого утюга, что у Украины вообще нет шансов хоть на какую то копейку и еще чуть-чуть и замерзнут соседи. а сейчас и сумасшедшее бабло отдали, и контракт заключают, скорее всего на самых не выгодных условиях (зная их так и будет)
30 декабря, 19:04
sshmon_64
11001012
Пушков абсолютно правильно говорит. Украина от собственного раздвоения скоро порвётся окончательно. Заврались настолько, что сами себя опровергают и успокаивают одновременно. Всё просто объясняется-на этой территории существуют кланы с противоположными интересами и спонсорами из вне, диктующие им определённую модель поведения. Украина скорее напоминает шизофреника-наркомана, от которого ничего хорошего ждать не приходится.
30 декабря, 19:17
Сергей Мафтей
1000003
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