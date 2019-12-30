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Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики
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РИА Новости

Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики

18:09 30.12.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
ЛА-ПАС, 30 дек - РИА Новости. Боливия высылает из страны глав посольств Испании и Мексики на фоне конфликта вокруг дипломатического представительства Мексики в Ла-Пасе, сообщила журналистам президент Боливии Жанин Аньес.
"Конституционное правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персоной нон грата посла Мексики в Боливии Марию Тересу Меркадо, временного поверенного Испании в Боливии Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии, они должны покинуть страну в течение 72 часов", - сказала Аньес.
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Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства бывшего президента Эво Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.
Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла Мексики людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
МИД Боливии выразил правительству Испании протест, призывая прекратить нарушение международных норм.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Жанин АньесМИД БоливииЭво МоралесБоливияМексикаИспанияВ мире
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