Боливия высылает глав посольств Испании и Мексики

ЛА-ПАС, 30 дек - РИА Новости. Боливия высылает из страны глав посольств Испании Мексики на фоне конфликта вокруг дипломатического представительства Мексики в Ла-Пасе, сообщила журналистам президент Боливии Жанин Аньес

"Конституционное правительство, которое я возглавляю, приняло решение объявить персоной нон грата посла Мексики в Боливии Марию Тересу Меркадо, временного поверенного Испании в Боливии Кристину Боррегеро и консула Испании в Боливии, они должны покинуть страну в течение 72 часов", - сказала Аньес.

Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства бывшего президента Эво Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики.

Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла Мексики людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".

МИД Боливии выразил правительству Испании протест, призывая прекратить нарушение международных норм.