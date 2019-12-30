Девять пострадавших в ДТП в Югре находятся в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Девять пострадавших в столкновении вахтового автобуса и грузовика в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и произошла авария. В УМВД сообщали, что пострадали 11 человек.
"Девять пострадавших - в городской больнице Лянтора, из них два - в тяжелом состоянии. У остальных - состояние легкой степени тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в депздраве Югры.
По словам собеседника агентства, еще троих медики осмотрели на месте и отпустили.
Проверку по факту ДТП проводит региональная прокуратура, которая намерена оценить работу служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и содержание трассы.
Согласно информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, в автобусе в момент аварии находилось 25 человек.