Девять пострадавших в ДТП в Югре находятся в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Девять пострадавших в столкновении вахтового автобуса и грузовика в Сургутском районе Девять пострадавших в столкновении вахтового автобуса и грузовика в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла вечером в понедельник на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский. По данным окружного УМВД, столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и произошла авария. В УМВД сообщали, что пострадали 11 человек.

"Девять пострадавших - в городской больнице Лянтора, из них два - в тяжелом состоянии. У остальных - состояние легкой степени тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в депздраве Югры.

По словам собеседника агентства, еще троих медики осмотрели на месте и отпустили.

Проверку по факту ДТП проводит региональная прокуратура, которая намерена оценить работу служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и содержание трассы.