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Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая
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РИА Новости

Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая

18:30 30.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГрейпфруты на складе
Грейпфруты на складе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Грейпфруты на складе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 6 января вводит временные ограничения на ввоз из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с Главным таможенным управлением КНР, которые состоялись в понедельник в формате телеконференции.
"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", - говорится в сообщении.
Китай - достаточно крупный поставщик цитрусовых в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт цитрусовых из КНР в 2018 году составил 180,1 тысячи тонн (10,7% в общем объеме поставок), страна занимала четвертое место среди стран-поставщиков. Основным экспортером цитрусовых в РФ была Турция - поставки составили 578,5 тысячи тонн (34,4%).
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