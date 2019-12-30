Россельхознадзор временно ограничит импорт цитрусовых из Китая

"При обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции. В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", - говорится в сообщении.