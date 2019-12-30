В Югре начали проверку после столкновения автобуса и грузовика

Ранее в окружном управлении МВД сообщили РИА Новости, что на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и произошла авария. По данным УМВД, пострадали 11 человек, двое - в тяжелом состоянии.