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В Югре начали проверку после столкновения автобуса и грузовика
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РИА Новости

В Югре начали проверку после столкновения автобуса и грузовика

17:53 30.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверит содержание дороги в Сургутском районе, где столкнулись вахтовый автобус и грузовик, из-за чего пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в окружном управлении МВД сообщили РИА Новости, что на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский столкнулись вахтовый автобус, перевозивший работников месторождения, и грузовик "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Предполагается, что водитель автобуса не учел дистанцию, из-за чего и произошла авария. По данным УМВД, пострадали 11 человек, двое - в тяжелом состоянии.
"Прокуратура автономного округа организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия... Будет дана оценка деятельности уполномоченных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, и надлежащего содержания автомобильной дороги, соответствия ее транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов", - говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, в автобусе находилось 25 человек, пострадавших доставили в больницу города Лянтор.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 17:09
В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик
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Ханты-Мансийский автономный округСургутский районПроисшествия
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