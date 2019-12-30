Глава Мордовии подарил куклу и телефон загадавшим желания детям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков исполнил новогодние желания двух юных жителей региона, сообщает пресс-служба правительства региона.
Волков 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Волков снял с елки девять шаров с новогодними мечтами ребят из Мордовии.
"Пятнадцатилетний Максим Картыгин из села Капасово Атяшевского района получил в подарок от главы Мордовии сенсорный телефон, о котором давно мечтал. Мальчик родился с диагнозом ДЦП, его родители – доярка и охранник – не могли прибрести дорогую вещь. Теперь его мечта осуществилась", - говорится в сообщении.
Подарок от главы Мордовии получила и пятилетняя жительница Саранска Дарья Ионова.
"Тридцатого декабря заместитель руководителя администрации главы республики Александр Ратников как настоящий Дед Мороз пришел в гости к Ионовым с целым мешком подарков. Дарья получила красивую куклу, которая по размеру чуть меньше ее самой. Старший брат Дарьи Максим получил в подарок детскую энциклопедию, а маленькая Машенька – куколку, которая ростом практически с нее. Кроме этого, детям вручили и сладкие подарки от главы Мордовии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время подарки, о которых мечтали, получат и другие участники акции "Елка желаний" из Мордовии.