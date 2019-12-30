Глава Мордовии подарил куклу и телефон загадавшим желания детям

"Тридцатого декабря заместитель руководителя администрации главы республики Александр Ратников как настоящий Дед Мороз пришел в гости к Ионовым с целым мешком подарков. Дарья получила красивую куклу, которая по размеру чуть меньше ее самой. Старший брат Дарьи Максим получил в подарок детскую энциклопедию, а маленькая Машенька – куколку, которая ростом практически с нее. Кроме этого, детям вручили и сладкие подарки от главы Мордовии", - говорится в сообщении.