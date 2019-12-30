В Москве мужчина взорвал в подъезде гранату для страйкбола

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Полиция Полиция Москвы задержала мужчину, который взорвал в подъезде гранату для игры в страйкбол, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент на улице генерала Тюленева произошел еще в пятницу, но известно о нем стало только 30 декабря.

"В пятницу, в 22.45 мск, поступило сообщение о хлопке в подъезде жилого дома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские выяснили, что неизвестный взорвал в подъезде жилого дома страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал.