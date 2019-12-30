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В Москве мужчина взорвал в подъезде гранату для страйкбола
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РИА Новости

В Москве мужчина взорвал в подъезде гранату для страйкбола

17:46 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Полиция Москвы задержала мужчину, который взорвал в подъезде гранату для игры в страйкбол, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент на улице генерала Тюленева произошел еще в пятницу, но известно о нем стало только 30 декабря.
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"В пятницу, в 22.45 мск, поступило сообщение о хлопке в подъезде жилого дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские выяснили, что неизвестный взорвал в подъезде жилого дома страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал.
"Подозреваемый в настоящее время задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", - добавили в полиции.
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