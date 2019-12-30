В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Водитель "Камаза" сбил двоих детей в Подмосковье, пятилетняя девочка погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"В 14.10 поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной "Камаз", совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода", - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок госпитализирован с телесными повреждениями, добавили в пресс-службе. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.
26 декабря, 16:16На Кубани водитель насмерть сбил ребенка на глазах у родителей