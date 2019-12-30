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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
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РИА Новости

В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

17:41 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Водитель "Камаза" сбил двоих детей в Подмосковье, пятилетняя девочка погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"В 14.10 поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной "Камаз", совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода", - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок госпитализирован с телесными повреждениями, добавили в пресс-службе. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.
Сотрудники полиции и спасатели на месте ДТП
26 декабря, 16:16
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МВД РФЛюберцыМосковская областьПроисшествия
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