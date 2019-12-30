В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятый парламентом Андрей Клишас. Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

"Принятый парламентом Черногории закон направлен не на свободу вероисповедания в стране, а на поддержку раскола, и является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви", - сказал Клишас.

Вызывает удивление, подчеркнул сенатор, что Черногория, декларируя на словах приверженность европейским стандартам прав человека, "на деле грубо попирает права верующих канонической Сербской православной церкви и по примеру хунты (экс-президента Украины - Прим. ред.) Порошенко на Украине пытается разрушить как церковь, так и гражданский мир в своей стране".