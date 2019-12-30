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В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

17:39 30.12.2019
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© РИА Новости / Владислав ПетровичЦерковь Святого Николы в Улцине, Черногория
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория
© РИА Новости / Владислав Петрович
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
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"Принятый парламентом Черногории закон направлен не на свободу вероисповедания в стране, а на поддержку раскола, и является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви", - сказал Клишас.
Вызывает удивление, подчеркнул сенатор, что Черногория, декларируя на словах приверженность европейским стандартам прав человека, "на деле грубо попирает права верующих канонической Сербской православной церкви и по примеру хунты (экс-президента Украины - Прим. ред.) Порошенко на Украине пытается разрушить как церковь, так и гражданский мир в своей стране".
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
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Сербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасЧерногорияРоссия
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