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РИА Наука
2019-12-30T18:53+0300
https://ria.ru/20191230/1563027537.html
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156302/83/1563028364_0:304:2828:1895_1036x0_80_0_0_03ea0f865ab3a14f3dec7c1f0114cfc5.jpg
РИА Новости

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

17:35 30.12.2019 (обновлено: 18:53 30.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфУлица в немецком Райт-им-Винкле
Улица в немецком Райт-им-Винкле
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
Причиной этого может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Подобные перемены, как считают ученые, могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.
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РИА НаукаЕвропаГренландия
Популярные комментарии
Зимец подкрался незаметно, а они электротягу внедряют в расчёте на вечное лето. Вот это будет катастрофа.
30 декабря, 18:24
vvab6
1931003
Ну недаром Германия строит Северный поток и плюет на санкции США. Видимо тоже верит в предсказания
30 декабря, 18:28
АКАндрей К
2014000
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