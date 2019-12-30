Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ученые из Гронингенского университета заявили, что в течение этого столетия Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
Причиной этого может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.
Ученые оценивают вероятность подобного развития событий в 15 процентов, однако они сами признают, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Подобные перемены, как считают ученые, могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.
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