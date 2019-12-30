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2019-12-30T17:28+0300
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Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
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РИА Новости

Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции

17:28 30.12.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunТурецкая бронетехника
Турецкая бронетехника
© Sputnik / Hikmet Durgun
Турецкая бронетехника. Архивное фото
АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Запрос в парламент Турции об отправке турецких вооруженных сил в Ливию поступил в понедельник, передает телеканал TRT.
Ожидается, что документ будет рассмотрен парламентом 2 января.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Вчера, 08:00
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Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Данную информацию подтвердил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
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27 декабря, 14:24
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром.
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Лев ДеньговЛивияТурцияВ мире
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