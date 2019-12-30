В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Китае жених отомстил изменившей ему невесте, опозорив ее на свадьбе, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина давно подозревал будущую жену в неверности и установил в ее доме скрытую камеру. Во время торжества он включил гостям видео, на котором были запечатлены его невеста с супругом ее собственной сестры (по некоторым данным, находящейся на шестом месяце беременности).

"Ты думала, я ничего не знаю?" — спросил жених. Невеста швырнула в него букет.