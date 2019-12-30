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В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
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РИА Новости

В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте

17:13 30.12.2019
120975
© Fotolia / Marco TiberioБракосочетание
Бракосочетание
© Fotolia / Marco Tiberio
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Китае жених отомстил изменившей ему невесте, опозорив ее на свадьбе, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.
Мужчина давно подозревал будущую жену в неверности и установил в ее доме скрытую камеру. Во время торжества он включил гостям видео, на котором были запечатлены его невеста с супругом ее собственной сестры (по некоторым данным, находящейся на шестом месяце беременности).
"Ты думала, я ничего не знаю?" — спросил жених. Невеста швырнула в него букет.
Ролик попал в сеть, за несколько дней стал вирусным и разделил интернет-пользователей на два лагеря. Некоторые поверили в случившееся, другие решили, что таким образом кто-то решил прорекламировать новое видеоприложение.
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