В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Автобус с вахтовиками и грузовик столкнулись в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по предварительным данным ведомства, произошла на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе. Предполагается, что водитель вахтового автобуса, перевозившего работников с нефтяного месторождения, не учел дистанцию, и произошло столкновение с грузовым автомобилем "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.
"Пострадал водитель и десять пассажиров, два человека находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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