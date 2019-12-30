В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик

Авария, по предварительным данным ведомства, произошла на 17-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе. Предполагается, что водитель вахтового автобуса, перевозившего работников с нефтяного месторождения, не учел дистанцию, и произошло столкновение с грузовым автомобилем "Кировец" с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.