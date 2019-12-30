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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2019-12-30T17:06+0300
https://ria.ru/20191230/1563026816.html
В нижегородском Заволжье начали строить зал художественной гимнастики
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РИА Новости

В нижегородском Заволжье начали строить зал художественной гимнастики

17:06 30.12.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАрина и Дина Аверины
Арина и Дина Аверины
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины заложили камень в основание зала для художественной гимнастики на родине спортсменок в городе Заволжье, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение о строительстве зала было принято по итогам встречи с жителями Городецкого района в апреле 2018 года, на котором заслуженный тренер России по художественной гимнастике Лариса Белова предложила построить в Заволжье профильное спортивное сооружение. Она рассказала, что в Заволжье создана и развивается школа художественной гимнастики мирового уровня, среди воспитанников которой первая олимпийская чемпионка в нижегородской истории художественной гимнастики Ирина Белова, трёхкратная чемпионка мира Наталья Пичужкина, чемпионки мира Дина и Арина Аверины.
"В Заволжье есть кому продолжить эти победные традиции. Подрастают совсем юные таланты, они должны готовиться в полноценных условиях. Мы строим этот зал именно здесь, потому что уверены: он реально нужен людям", - сказал Никитин на торжественной церемонии закладки камня в основание будущего центра тренировки спортсменок.
Он отметил, что работа над строительством зала для художественной гимнастики началась в 2019 году. "Была подготовлена проектно-сметная документация, заключено соглашение с министерством спорта России на предоставление субсидии из федерального бюджета. На строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрены средства в объеме более 255 миллионов рублей, из них 168 миллионов — федеральные средства", - добавил губернатор.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой с высотой потолка 14 метров, зал хореографии, тренажерный зал, раздевалки. Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.
"Мы очень рады присутствовать на таком мероприятии. Здорово, что здесь будут хорошие условия для детей, потому что мы занимались на обычном полу, в зале с низкими потолками", - сказала Арина Аверина.
По словам Ирины Беловой, новый комплекс даст мотивацию спортсменкам для дальнейшего развития. "Губернатор сдержал своё слово. Когда он был у нас в Городце, я задала вопрос - возможно ли в нашем городе строительство такого зала. Он сразу же дал задание начать работу", - отметила она.
Художественная гимнастика является базовым видом спорта для Нижегородской области. Со спортивной сборной командой Нижегородской области по художественной гимнастике в региональном училище олимпийского резерва имени Тишина работают 8 заслуженных тренеров России. На протяжении более 20 лет в сборную команду России по художественной гимнастике (в различные составы – юниорский, основной и резервный) от Нижегородской области ежегодно входят от 6 до 12 человек.
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