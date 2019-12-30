В нижегородском Заволжье начали строить зал художественной гимнастики

Решение о строительстве зала было принято по итогам встречи с жителями Городецкого района в апреле 2018 года, на котором заслуженный тренер России по художественной гимнастике Лариса Белова предложила построить в Заволжье профильное спортивное сооружение. Она рассказала, что в Заволжье создана и развивается школа художественной гимнастики мирового уровня, среди воспитанников которой первая олимпийская чемпионка в нижегородской истории художественной гимнастики Ирина Белова, трёхкратная чемпионка мира Наталья Пичужкина, чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

"В Заволжье есть кому продолжить эти победные традиции. Подрастают совсем юные таланты, они должны готовиться в полноценных условиях. Мы строим этот зал именно здесь, потому что уверены: он реально нужен людям", - сказал Никитин на торжественной церемонии закладки камня в основание будущего центра тренировки спортсменок.

Он отметил, что работа над строительством зала для художественной гимнастики началась в 2019 году. "Была подготовлена проектно-сметная документация, заключено соглашение с министерством спорта России на предоставление субсидии из федерального бюджета. На строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрены средства в объеме более 255 миллионов рублей, из них 168 миллионов — федеральные средства", - добавил губернатор.

Объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой с высотой потолка 14 метров, зал хореографии, тренажерный зал, раздевалки. Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.

"Мы очень рады присутствовать на таком мероприятии. Здорово, что здесь будут хорошие условия для детей, потому что мы занимались на обычном полу, в зале с низкими потолками", - сказала Арина Аверина.

По словам Ирины Беловой, новый комплекс даст мотивацию спортсменкам для дальнейшего развития. "Губернатор сдержал своё слово. Когда он был у нас в Городце, я задала вопрос - возможно ли в нашем городе строительство такого зала. Он сразу же дал задание начать работу", - отметила она.