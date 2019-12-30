Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал плодотворными переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Плодотворные переговоры с министром иностранных дел Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием за тысячи миль от их собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради мира в Сирии и сейчас представляют важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал Зариф в Twitter.
Fruitful talks with FM Lavrov in Russia.— Javad Zarif (@JZarif) 30 декабря 2019 г.
Unlike others who embark on "defensive" warmongering 1000s of miles from their own shores, Iran and Russia have cooperated for peace in Syria and are now presenting important proposals for peace in the Persian Gulf.
Next stop: China pic.twitter.com/yEYH5TojFm
Переговоры Лаврова с Зарифом состоялись в понедельник, 30 декабря. Они обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике.