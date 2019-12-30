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Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
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РИА Новости

Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными

16:57 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал плодотворными переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Плодотворные переговоры с министром иностранных дел Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием за тысячи миль от их собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради мира в Сирии и сейчас представляют важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал Зариф в Twitter.
Переговоры Лаврова с Зарифом состоялись в понедельник, 30 декабря. Они обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Сирии, Персидского залива и кооперацию двух стран в энергетике.
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