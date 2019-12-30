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Культура
2019-12-30T16:56+0300
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Брусникина оценила назначение Рыжакова худруком "Современника"
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РИА Новости

Брусникина оценила назначение Рыжакова худруком "Современника"

16:55 30.12.2019 (обновлено: 16:56 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Виктор Рыжаков
Режиссер Виктор Рыжаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Виктор Рыжаков. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина назвала назначение режиссера Виктора Рыжакова худруком театра "Современник" "невероятно разумным".
Ранее в понедельник в пресс-службе департамента культуры Москвы сообщили, что Рыжаков назначен новым худруком "Современника".
"Я считаю, что это невероятно разумное назначение – сделать художественным руководителем театра "Современник" Виктора Рыжакова. В "Современнике", где мне посчастливилось ставить спектакли, очень живая труппа, хорошая молодежь. Виктор Рыжаков любит эксперимент, он слушает время, и вообще, он пользуется уважением и признанием среди своих людей театра и как человек, и как режиссер. На самом деле он невероятно творческий режиссер. Я очень рада и за "Современник", и за него", - сказала Брусникина РИА Новости
Рыжаков - театральный режиссер, педагог. Художественный руководитель центра имени Вс. Мейерхольда, руководитель курса на актерском факультете Школы-студии МХАТ.
Ранее художественным руководителем "Современника" была народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась в четверг в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек состоялось в стенах московского театра "Современник" в воскресенье, после чего артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.
Режиссер Виктор Рыжаков
Вчера, 12:14
Биография Виктора Рыжакова
511101
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КультураУмерла Галина ВолчекМарина БрусникинаГалина ВолчекВиктор РыжаковСовременник (театр)Москва
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