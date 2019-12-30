Брусникина оценила назначение Рыжакова худруком "Современника"

"Я считаю, что это невероятно разумное назначение – сделать художественным руководителем театра "Современник" Виктора Рыжакова. В "Современнике", где мне посчастливилось ставить спектакли, очень живая труппа, хорошая молодежь. Виктор Рыжаков любит эксперимент, он слушает время, и вообще, он пользуется уважением и признанием среди своих людей театра и как человек, и как режиссер. На самом деле он невероятно творческий режиссер. Я очень рада и за "Современник", и за него", - сказала Брусникина РИА Новости