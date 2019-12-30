Росстат: снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума

В третьем квартале число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,6 миллиона человек против 18,3 миллиона годом ранее.

Величина прожиточного минимума за третий квартал в расчете на душу населения составила 11 012 рублей, в том числе среди трудоспособного населения - 11 942 рублей, среди пенсионеров - 9 090 рублей, среди детей - 10 838 рублей. При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на третий квартал составила 5080 рубля.