Рогозин рассказал космонавтам на МКС об успехах отрасли в 2019 году

Трансляция переговоров Рогозина с космонавтами вело НАСА

Рогозин сообщил Скворцову и Скрипочке, что Россия в этом году выполнила 25 пусков ракет космического назначения, все из которых были полностью успешными. Он добавил, что все этому очень рады.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что в 2020 году планируется продолжить этот успешный тренд, причем следующий год в этом смысле будет ещё более интенсивным. В частности, по его словам, на космодром Восточный доставлены пять ракет-носителей, запуск которых запланирован на 2020 г.

Рогозин также рассказал о возведении на Восточном стартового комплекса для ракеты "Ангара". В 2022 году его строительство предполагается завершить, а с 2023 года начать запускать тяжелую ракету "Ангара-А5". Он подчеркнул, что первый старт будет осуществляться с новым пилотируемым кораблем.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса сообщил космонавтам, что в самарском РКЦ "Прогресс" собирают ракету "Союз-5" с двигателем РД-171МВ, предназначенную для коммерческого рынка пусковых услуг. Также, по его словам, планируется создание ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180, который хорошо известен в США. С его помощью, сказал Рогозин, на ракете Atlas-5 был запущен беспилотный корабль Starliner, который не долетел до МКС.

Он отметил, что в России также ведутся работы над ракетным двигателем на сжиженном природном газе.