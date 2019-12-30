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РИА Наука
2019-12-30T16:44+0300
https://ria.ru/20191230/1563026165.html
Рогозин рассказал космонавтам на МКС об успехах отрасли в 2019 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_345b8e0ca8dfbc4edb41ee1fe0b57eec.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал космонавтам на МКС об успехах отрасли в 2019 году

16:44 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку, находящихся на борту Международной космической станции (МКС), с наступающим Новым годом, а также поделился успехами ракетно-космической отрасли в 2019 году и планами на будущий год.
Трансляция переговоров Рогозина с космонавтами вело НАСА.
Рогозин сообщил Скворцову и Скрипочке, что Россия в этом году выполнила 25 пусков ракет космического назначения, все из которых были полностью успешными. Он добавил, что все этому очень рады.
Гендиректор Роскосмоса отметил, что в 2020 году планируется продолжить этот успешный тренд, причем следующий год в этом смысле будет ещё более интенсивным. В частности, по его словам, на космодром Восточный доставлены пять ракет-носителей, запуск которых запланирован на 2020 г.
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Рогозин также рассказал о возведении на Восточном стартового комплекса для ракеты "Ангара". В 2022 году его строительство предполагается завершить, а с 2023 года начать запускать тяжелую ракету "Ангара-А5". Он подчеркнул, что первый старт будет осуществляться с новым пилотируемым кораблем.
Кроме того, гендиректор Роскосмоса сообщил космонавтам, что в самарском РКЦ "Прогресс" собирают ракету "Союз-5" с двигателем РД-171МВ, предназначенную для коммерческого рынка пусковых услуг. Также, по его словам, планируется создание ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180, который хорошо известен в США. С его помощью, сказал Рогозин, на ракете Atlas-5 был запущен беспилотный корабль Starliner, который не долетел до МКС.
Он отметил, что в России также ведутся работы над ракетным двигателем на сжиженном природном газе.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
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РИА НаукаКосмосОлег СкрипочкаАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРоссияСША
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