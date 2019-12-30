Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика

Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать 31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.