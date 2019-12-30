Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.
В Магнитогорске 31 декабря прошлого года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
"К счастью, все сложилось так, что малыш без дефектов был выписан, сейчас он бегает, хорошо развивается, с ним все в порядке. С мамочкой его мы держим постоянный контакт. Учим. Это, на самом деле, надежда для всех. Действительно, чудо возможно в жизни", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Как сообщалось, в середине февраля малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Детская больница Магнитогорска составила индивидуальный план реабилитации для ребенка. Позже минздрав региона сообщил, что ребенок будет переведен на реабилитацию в челябинскую детскую областную больницу.
В апреле завотделением медицинской реабилитации №1 областной больницы Алла Галимзянова отмечала, что состояние Вани удовлетворительное, но есть проблемы с ногой. Задача медиков, говорила она, - стимуляция моторного и психомоторного развития ребенка, в том числе обучение правильной установке стопы, правильной походке.
Мама мальчика Ольга Фокина сообщала журналистам, что Ваня развивается как обычный ребенок, он больше говорит, поправился и подрос, подвижен и общителен.
17 декабря, 15:36Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.