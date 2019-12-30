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Ликвидация последствий обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 31 декабря 2018
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
2019-12-30T16:37+0300
https://ria.ru/20191230/1563025968.html
Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика
https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/15/1550861506_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_50f3f4ff83aa574f276a16dfcd11a982.jpg
РИА Новости

Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика

16:37 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.
В Магнитогорске 31 декабря прошлого года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
"К счастью, все сложилось так, что малыш без дефектов был выписан, сейчас он бегает, хорошо развивается, с ним все в порядке. С мамочкой его мы держим постоянный контакт. Учим. Это, на самом деле, надежда для всех. Действительно, чудо возможно в жизни", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Парк на месте разрушенных подъездов дома в Магнитогорске
Вчера, 15:08Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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Как сообщалось, в середине февраля малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Детская больница Магнитогорска составила индивидуальный план реабилитации для ребенка. Позже минздрав региона сообщил, что ребенок будет переведен на реабилитацию в челябинскую детскую областную больницу.
В апреле завотделением медицинской реабилитации №1 областной больницы Алла Галимзянова отмечала, что состояние Вани удовлетворительное, но есть проблемы с ногой. Задача медиков, говорила она, - стимуляция моторного и психомоторного развития ребенка, в том числе обучение правильной установке стопы, правильной походке.
Мама мальчика Ольга Фокина сообщала журналистам, что Ваня развивается как обычный ребенок, он больше говорит, поправился и подрос, подвижен и общителен.
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать
17 декабря, 15:36
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеВероника СкворцоваМагнитогорскРоссияОбщество
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