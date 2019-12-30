Скворцова призвала оплачивать детям проезд до места реабилитации

"Мы горячо поддерживаем необходимость оказания помощи родителям и детям доезжать до места реабилитации - это не полномочия Минздрава, это полномочия Минтруда и соцзащиты, мы готовы поддержать любую инициативу и сами обратиться к Минтруду, чтобы не только инвалидам предоставлялась возможность, это и сейчас представляется, а вообще всем детям, которым требуется реабилитация",- сказала Скворцова в интервью каналу "Россия 24".