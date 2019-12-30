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Скворцова призвала оплачивать детям проезд до места реабилитации
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РИА Новости

Скворцова призвала оплачивать детям проезд до места реабилитации

16:26 30.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минздрав готов обратиться в Минтруд России с инициативой ввести оплату проезда всем детям до места прохождения медицинской реабилитации, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Мы горячо поддерживаем необходимость оказания помощи родителям и детям доезжать до места реабилитации - это не полномочия Минздрава, это полномочия Минтруда и соцзащиты, мы готовы поддержать любую инициативу и сами обратиться к Минтруду, чтобы не только инвалидам предоставлялась возможность, это и сейчас представляется, а вообще всем детям, которым требуется реабилитация",- сказала Скворцова в интервью каналу "Россия 24".

Она отметила, что в целом медицинская реабилитация детей активно развивается, в том числе в скором времени появятся два детских реабилитационных центра мирового уровня.
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Вероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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