Скворцова призвала оплачивать детям проезд до места реабилитации

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минздрав готов обратиться в Минтруд России с инициативой ввести оплату проезда всем детям до места прохождения медицинской реабилитации, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Мы горячо поддерживаем необходимость оказания помощи родителям и детям доезжать до места реабилитации - это не полномочия Минздрава, это полномочия Минтруда и соцзащиты, мы готовы поддержать любую инициативу и сами обратиться к Минтруду, чтобы не только инвалидам предоставлялась возможность, это и сейчас представляется, а вообще всем детям, которым требуется реабилитация",- сказала Скворцова в интервью каналу "Россия 24".
Она отметила, что в целом медицинская реабилитация детей активно развивается, в том числе в скором времени появятся два детских реабилитационных центра мирового уровня.