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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-30T16:25+0300
https://ria.ru/20191230/1563025548.html
Нормативная база для СПИК 2.0 будет готова ко II кварталу 2020 года
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РИА Новости

Нормативная база для СПИК 2.0 будет готова ко II кварталу 2020 года

16:25 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Нормативная база для новых специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) будет готова к концу первого квартала 2020 года и Siemens может заключить такой контракт для создания газовых турбин средней и большой мощности, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Когда в конце первого квартала (2020 года – ред.) сформируется вся база по СПИК 2.0, может быть конкурс на технологию, которая соответствует 65-170 (МВт – ред.). Siemens может подать заявку, но на условиях, которые мы объявили: интеллектуальная собственность должна принадлежать российской компании, распоряжаться этой интеллектуальной собственностью должна российская компания, но никаких внешних ограничений мы не должны получить", - сказал Мантуров.

"Силовые машины" сейчас выиграли конкурс, они получат субсидию на разработку турбин в диапазоне 65-170 МВт, при необходимости можно подписывать СПИК, потому что этих технологий нет", - сказал Мантуров.
Летом Минпромторг РФ не одобрил заявление компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) на заключение СПИКа на локализацию производства газовой турбины большой мощности, поскольку необходимо было доработать нормативную базу для нового СПИКа. В компании "Сименс технологии газовых турбин" 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
10 декабря, 14:43
Медведев заявил, что работа над СПИК 2.0 подходит к концу
В РФ не производятся собственные газовые турбины средней и большой мощности. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования. Иностранные производители для выпуска российских газовых турбин могут заключить СПИК.
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ТеплоснабжениеSiemensРоссияЭкономика
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