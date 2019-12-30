Нормативная база для СПИК 2.0 будет готова ко II кварталу 2020 года

"Когда в конце первого квартала (2020 года – ред.) сформируется вся база по СПИК 2.0, может быть конкурс на технологию, которая соответствует 65-170 (МВт – ред.). Siemens может подать заявку, но на условиях, которые мы объявили: интеллектуальная собственность должна принадлежать российской компании, распоряжаться этой интеллектуальной собственностью должна российская компания, но никаких внешних ограничений мы не должны получить", - сказал Мантуров.