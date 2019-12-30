"Силовые машины" перевели закупки на электронные торговые площадки

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Силовые машины" перевели свою закупочную деятельность на электронные торговые площадки (ЭТП), объем закупок в 2020 году предварительно оценивается в 60 миллиардов рублей, сообщила компания.
Переход на электронные закупки, по сообщению компании, обусловлен централизацией закупочных процессов всех производственных площадок "Силовых машин", а также необходимостью расширить пул поставщиков за счет открытости процедуры.
"Объединив закупки и определив единые правила для всех участников процесса, мы получим значительный экономический эффект за счет объемов, логистики и других параметров, влияющих на стоимость", - приведены в сообщении слова заместителя гендиректора по снабжению "Силовых машин" Егора Васильконова.
"Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Алексей Мордашов, который также контролирует "Северсталь".