"Силовые машины" перевели закупки на электронные торговые площадки

Переход на электронные закупки, по сообщению компании, обусловлен централизацией закупочных процессов всех производственных площадок "Силовых машин", а также необходимостью расширить пул поставщиков за счет открытости процедуры.

"Объединив закупки и определив единые правила для всех участников процесса, мы получим значительный экономический эффект за счет объемов, логистики и других параметров, влияющих на стоимость", - приведены в сообщении слова заместителя гендиректора по снабжению "Силовых машин" Егора Васильконова.