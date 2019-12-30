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2019-12-30T16:23+0300
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В Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины
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РИА Новости

В Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины

16:23 30.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в городском фонтане Алушты, личность подозреваемого в убийстве установлена, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"По факту смерти мужчины в Алуште, тело которого обнаружено в фонтане, возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета России
Вчера, 16:15
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Предварительно следователями установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся.
"Личности погибшего и злоумышленника установлены. В настоящее время с подозреваемым работают следователи", - отметили в ведомстве.
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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