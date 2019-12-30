В Алуште в фонтане обнаружили тело мужчины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в городском фонтане Алушты, личность подозреваемого в убийстве установлена, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"По факту смерти мужчины в Алуште, тело которого обнаружено в фонтане, возбуждено уголовного дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство", - говорится в сообщении.
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Предварительно следователями установлено, что в ходе словесного конфликта один мужчина толкнул другого, пострадавший упал в фонтан, где захлебнулся.
"Личности погибшего и злоумышленника установлены. В настоящее время с подозреваемым работают следователи", - отметили в ведомстве.