Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте сообщил об итогах прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" и о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно данным, телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны. В ходе беседы главы государств также обменялись поздравлениями в честь Нового года.
Отмечается, что Путин и Ниинисте выразили удовлетворение развитием российско-финляндских отношений, характеризующихся регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями.
"Подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на международной арене. Владимир Путин проинформировал Саули Ниинисте о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.
9 декабря, 21:34Минские соглашения