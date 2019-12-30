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Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

16:20 30.12.2019 (обновлено: 16:25 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте сообщил об итогах прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" и о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно данным, телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны. В ходе беседы главы государств также обменялись поздравлениями в честь Нового года.
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Отмечается, что Путин и Ниинисте выразили удовлетворение развитием российско-финляндских отношений, характеризующихся регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями.
"Подтверждена готовность к продолжению сотрудничества на международной арене. Владимир Путин проинформировал Саули Ниинисте о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
1311002
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссияПолитика
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