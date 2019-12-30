В Верхневолжье в 2020 году к газу подключат более 2400 домовладений

"Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

Всего в 2020-2024 годах в рамках программы газификации в Тверской области планируется построить не менее 1248 километров газовых сетей (из них свыше 940 километров – межпоселковых и распределительных), а также создать проектную документацию на более чем 780 километров. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.