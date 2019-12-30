В Верхневолжье в 2020 году к газу подключат более 2400 домовладений

ТВЕРЬ, 30 дек – РИА Новости. Власти Тверской области приняли решение с 2020 года снизить почти в два раза размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
В следующем году в Тверской области планируется построить 136 километров газопроводов и обеспечить подключение более 2400 домовладений.
Всего в 2020-2024 годах в рамках программы газификации в Тверской области планируется построить не менее 1248 километров газовых сетей (из них свыше 940 километров – межпоселковых и распределительных), а также создать проектную документацию на более чем 780 километров. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.
В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 миллиарда рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 миллиарда рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.