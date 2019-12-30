Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России

В рамках модернизации первичного звена дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение", до 2024 года выделяется 550 миллиардов рублей.

"Новый ресурс позволит сделать то, что мы не могли сделать раньше, это обновить инфраструктуру районных, центральных районных больниц, детских и взрослых поликлиник. То есть не просто сделать капитальный ремонт, хотя это тоже весьма затратная часть, но при необходимости снести и построить новые здания и провести реконструкцию определенных зданий полностью переоснастить современным оборудованием, настроить логистику и межучрежденческую логистику, то есть создать модель организации первичного звена, которая сразу готова была бы работать по современным технологиям организационным",- сказала Скворцова в интервью каналу " Россия 24 ".

Она уточнила, что также планируется полностью завершить цифровизацию первичной медицинской помощи - перейти на электронный документооборот, на электронные рецепты, электронные больничные листы, а также организовать подъездные пути к медучреждениям.

Вторая часть программы, по словам Скворцовой, это ликвидация дефицита медицинских кадров и создание комфортных условий для них.

"В настоящее время регионы не только представили свои первые планы, но они проработаны уже межведомственной комиссией, которую, конечно, в основном составляют сотрудники Минздрава... Уже всем регионам направили для работы над ошибками наши замечания, комментарии, что не совсем точно представлено, что ошибочно представлено", - отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что развитие первичного звена здравоохранения является приоритетом все последние годы. За последние 2-3 года были построены около 3 тысяч новых объектов сельского здравоохранения - амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).