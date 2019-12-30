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2019-12-30T16:15+0300
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Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
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РИА Новости

Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

16:15 30.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
В рамках модернизации первичного звена дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение", до 2024 года выделяется 550 миллиардов рублей.
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"Новый ресурс позволит сделать то, что мы не могли сделать раньше, это обновить инфраструктуру районных, центральных районных больниц, детских и взрослых поликлиник. То есть не просто сделать капитальный ремонт, хотя это тоже весьма затратная часть, но при необходимости снести и построить новые здания и провести реконструкцию определенных зданий полностью переоснастить современным оборудованием, настроить логистику и межучрежденческую логистику, то есть создать модель организации первичного звена, которая сразу готова была бы работать по современным технологиям организационным",- сказала Скворцова в интервью каналу "Россия 24".
Она уточнила, что также планируется полностью завершить цифровизацию первичной медицинской помощи - перейти на электронный документооборот, на электронные рецепты, электронные больничные листы, а также организовать подъездные пути к медучреждениям.
Вторая часть программы, по словам Скворцовой, это ликвидация дефицита медицинских кадров и создание комфортных условий для них.
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"В настоящее время регионы не только представили свои первые планы, но они проработаны уже межведомственной комиссией, которую, конечно, в основном составляют сотрудники Минздрава... Уже всем регионам направили для работы над ошибками наши замечания, комментарии, что не совсем точно представлено, что ошибочно представлено", - отметила Скворцова.
Она подчеркнула, что развитие первичного звена здравоохранения является приоритетом все последние годы. За последние 2-3 года были построены около 3 тысяч новых объектов сельского здравоохранения - амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).
"В этом году мы закупили 517 мобильных диагностических комплексов и уже построили 342 ФАПа в этом году", - уточнила Скворцова.
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
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