Guardian включила Суркова в список людей, которые повлияют на 2020 год

По мнению обозревателя газеты, влияние Суркова "распространяется" не только на входящие в его компетенцию вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, но и "гораздо дальше". Издание подчеркивает, что именно Сурков ввел в обиход понятие "суверенной демократии". Отмечается также роль помощника президента в создании молодежного движения "Наши".