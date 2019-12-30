Guardian включила Суркова в список людей, которые повлияют на 2020 год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британское издание Guardian включило помощника президента России Владислава Суркова в десятку политических советников, которые окажут влияние на 2020 год.
По мнению обозревателя газеты, влияние Суркова "распространяется" не только на входящие в его компетенцию вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, но и "гораздо дальше". Издание подчеркивает, что именно Сурков ввел в обиход понятие "суверенной демократии". Отмечается также роль помощника президента в создании молодежного движения "Наши".
В составленный изданием список влиятельных политических советников вошел также советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер, в компетенцию которого входит иммиграционная политика и который, как пишет издание, "по-видимому, оказывает влияние на Трампа и разделяет его предрассудки".
Кроме того, в списке оказались немецкий политик, глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, которого "называли самым могущественным человеком в Берлине", а также официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиайе, "ставшая символом и ведущим сторонником инклюзивной, толерантной и щедрой Франции, которую (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон обещал при избрании".
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В список также вошли советник премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Кумар Довал, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) Касем Сулеймани и другие.