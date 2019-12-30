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В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков
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РИА Новости

В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков

16:14 30.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной службы Калужской области погиб при спасении провалившихся под лед рыбаков, также утонули два рыбака, сообщила РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС по региону.
Собеседница агентства рассказала, что в 13.40 воскресенья поступило сообщение о том, что на озере у села Жерелево Куйбышевского района тонет человек.
"По прибытии на место установили, что уже два человека находятся в воде. Началась спасательная операция, которой участвовали 36 человек, 13 единиц техники, активно помогали местные жители. К сожалению, при проведении спасательной операции три человека погибли, в том числе водитель-спасатель государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательная служба Калужской области", - рассказала представитель ведомства.
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Она отметила, что трех человек удалось спасти, они госпитализированы с диагнозом переохлаждение. По словам собеседницы агентства, на льду находились рыбаки.
СУСК по региону сообщило о том, что проводит проверку по факту случившегося. По данным следствия, утонули три местных жителя - 34-летний мужчина, его 62-летний отец и 52-летний мужчина.
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Калужская областьПроисшествия
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