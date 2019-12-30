В Калужской области спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков

"По прибытии на место установили, что уже два человека находятся в воде. Началась спасательная операция, которой участвовали 36 человек, 13 единиц техники, активно помогали местные жители. К сожалению, при проведении спасательной операции три человека погибли, в том числе водитель-спасатель государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательная служба Калужской области", - рассказала представитель ведомства.